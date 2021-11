0 Facebook Vergogna alla Caritas, arrestato per pedopornografia sacerdote di Benevento Cronaca 4 Novembre 2021 09:21 Di redazione 1'

E’ finito agli arresti domiciliare un noto sacerdote della Caritas di Benevento. Nicola De Blasio, 55 anni, è stato al centro di un’inchiesta che lo vede indiziato per la presunta detenzione di materiale pedopornografico.

Il sacerdote era direttore della Caritas di Benevento, molto noto per il suo impegno e l’affetto riservato ai suoi fedeli nel Rione Libertà dove si trova la Chiesa di San Modesto. Nell’indagine, coordinata dalla Procura di Torino dietro segnalazione della Polizia Postale, emergono dettagli inquietanti, come riporta Repubblica.

De Blasio avrebbe detenuto immagini e video a sfondo sessuale con bimbi e adolescenti. In attesa dell’udienza, il sacerdote attende la convalida del gip del Tribunale di Benevento. Sconcerto e sgomento in città per il ruolo del sacerdote sia nella Chiesa che nella Caritas.