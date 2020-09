0 Facebook Prete pedofilo, Don Michele Mottola condannato a 9 anni Cronaca 24 Settembre 2020 19:41 Di redazione 1'

E’ stato condannato a nove anni di carcere Michele Mottola, il prete napoletano accusato di abusi sessuali su una bambina di 13 anni a Trentola Ducenta, nella provincia di Caserta.

La sentenza, emessa quest’oggi dal tribunale di Napoli Nord, gip Vera Iaselli, accoglie in toto il complesso quadro accusatorio messo insieme dalla procura diretta da Francesco Greco.

Era stata proprio la bambina denunciare il prete, che in un primo momento, non fu creduta dai genitori. La vittima però registrò con il cellulare i successivi incontri con il prete. In seguito il parroco confessò le proprie responsabilità al vescovo Angelo Spinillo di Aversa, e la Diocesi stessa avvisò la Procura di Napoli Nord.

Arriva oggi la condanna in primo grado a 9 anni, dopo che il pubblico ministero Paolo Martinelli aveva chiesto una pena simile. Don Michele Mottola dovrà inoltre risarcire i danni alla bambina vittima.