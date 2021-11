0 Facebook Perde il controllo dell’auto e si schianta, Daniel muore a 31 anni: “Se ne vanno sempre i migliori” Cronaca 12 Novembre 2021 10:53 Di redazione 2'

Dramma a Chioggia, in provincia di Venezia, dove un giovanissimo di soli 31 anni, Daniel Tiozzo, ha perso la vita in seguito ad un terribile incidente stradale. Il ragazzo si trovava nella sua Panda quando improvvisamente ha perso il controllo della vettura andandosi a schiantare nel parcheggio di un vicino tennis club.

La tragedia si è consumata nella prima serata di ieri, intorno alle 20, quando il 31enne è finito fuori strada morendo difatti sul colpo. Ancora in atto gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire gli ultimi momenti di vita di Daniel. Dai primi sviluppi sembrerebbe che il giovane si sia schiantato prima contro due vetture parcheggiate per poi finire la sua corsa nel parcheggio del tennis club, dove l’auto è arrivata in rottami.

L’intervento del 118

Nonostante i soccorsi, repentini, i sanitari del 118 all’arrivo sul posto non hanno potuto che costare il decesso del 31enne. Mentre sono sopraggiunti i pompieri del comune veneto per permettere la rimozione dell’auto, ormai distrutta.

Il ricordo

Un dramma, quello accaduto questa notte, che ha raccolto tutta la cittadinanza di Chioggia, dove oggi amici e parenti salutando, ancora increduli, il giovane Daniel. “Sei passato nella mia – ricorda Roberto – via in Auto qualche giorno fa e mi hai salutato come sempre ciao Robertino, non avrei mai pensato che sarebbe stata l ultima volta che ti avrei visto , non ci sono parole condoglianze alla famiglia“. “Buon viaggio amico mio – scrive invece Michele – .Ci siamo salutati oggi… Non ho parole davvero Non ci posso credere se ne vanno sempre i migliori“.