Resta schiacciato dal cancello: Lello muore sul colpo Cronaca 9 Novembre 2021 Di redazione

Vani i soccorsi giunti repentinamente sul posto:Raffaello Falsini è morto dopo essere stato schiacciato dal peso del suo cancello di casa. Il dramma si è consumato nella cittadina di Capolona, in provincia di Arezzo, dove l’uomo, ex impresario 92enne, conosciuto da tutti in città semplicemente come “Lello”, è morto sul colpo dopo i gravi traumi riportati dallo schiacciamento.

Lello, come riporta “La Nazione”, probabilmente – al momento della tragedia – era intento a verificare lo scorrimento adeguato del cancello metallico quando improvvisamente è stato travolto dallo stesso. Nonostante l’arrivo fulmineo dell’ambulanza, seguita dai militari dell’Arma, per l’uomo non ce stato nulla da fare.