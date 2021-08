0 Facebook Tragedia in casa, schiacciata dal cancello di casa: Rosa Ciraci muore a 57 anni Cronaca 13 Agosto 2021 11:55 Di redazione 2'

Schiacciata dal cancello di casa, muore donna di 57 anni. Si chiamava Rosa Ciraci e nella giornata di giovedì è stata travolta dalla inferriata che delimitava la sua proprietà mentre stava camminando a piedi. La tragedia è avvenuta a Bellocchio, nelle campagne di Monopoli.

La Procura di Bari ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti. Sull’episodio indagano i carabinieri, coordinati dalla pm di turno di Bari Grazia Errede. A quanto si apprende la donna stava rientrando in casa quando il cancello, uscendo dai binari sui quali scorreva, le e’ caduto addosso colpendola violentemente su varie parti del corpo e soprattutto sulla testa.

Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il marito era in casa e non si e’ accorto di nulla. A lanciare l’allarme e’ stato un postino che passava di li’. La salma e’ stata trasportata al Policlinico per l’esame esterno cadaverico e, fa sapere la Procura, non sara’ disposta l’autopsia perche’ la causa della morte e’ gia’ chiara. Sara’ invece eseguita una consulenza tecnica sul cancello e stamattina ci sara’ un primo sopralluogo tecnico. Dai primi accertamenti emerge, infatti, che nella villa e in particolare al cancello, erano stati fatti di recente lavori di manutenzione. Bisognerà comprendere come siano state eseguite queste operazioni e quali pezzi siano stati utilizzati.