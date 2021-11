0 Facebook Gigi D’Alessio e la condanna a 4 anni per evasione fiscale, assolto perché il fatto non sussiste Cronaca 9 Novembre 2021 11:46 Di redazione 2'

E’ stato assolto perché il fatto non sussiste. Gigi D’Alessio non dovrà subire alcuna condanna per evasione fiscale. La Procura aveva chiesto quattro anni per l’ipotesi di evasione delle imposte di 1,7 milioni di euro che l’artista avrebbe evaso nel 2010.

Gigi D’Alessio e la condanna a 4 anni per evasione fiscale

L’indagine, partita nel 2018, nasce a Roma per tasse non versate relative ad Ires e Iva ad opera della Ggd Productions srl. Indagati insieme al cantante anche un socio e tre legali per occultamento delle scritture contabili.

Non solo Gigi D’Alessio, anche altre star hanno avuto gli stessi problemi con il fisco. Tiziano Ferro fu accusato di evasione fiscale per 3 milioni di euro, ma fu assolto. Shakira invece per 14,5 milioni di euro evasi rischia ancora il carcere. E la lista è ancora molto lunga.

“La sentenza rende giustizia all’uomo prima che all’artista. Il tribunale di Roma, oggi, ristabilisce la verità a distanza di dieci anni dalle ipotesi accusatorie, rimaste prive di riscontro, riconoscendo la legittimità dell’operato dell’artista, che ha sempre creduto che la giustizia riconoscesse l’assoluta legittimità del suo agire. Il tempo è galantuomo”. Così affermano gli avvocati Pierpaolo Dell’Anno, Giuseppe Murone e Gennaro Malinconico, che hanno assistito Gigi D’Alessio.