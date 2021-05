0 Facebook Cade il cancello di una scuola nel Napoletano, mamma colpita alla fronte: soccorsi sul posto Cronaca 11 Maggio 2021 10:35 Di redazione 1'

Attimi di panico per una tragedia sfiorata a Villaricca, località dell’area Nord in provincia di Napoli. Un cancello della scuola elementare Giancarlo Siani si è staccato improvvisamente dai cardini ed è caduto.

Cadendo ha colpito una delle mamme presenti all’esterno dell’istituto. La donna, presa in pieno volto dalla cancellata, è stata ferita alla fronte. Per fortuna la vittima di questo incidente sta bene ed è stata regolarmente soccorsa.

Come riportato da Teleclub, nessun bambino è stato coinvolto. I fatti sono accaduti in via Enrico Fermi. Subito sono intervenuti gli insegnanti e il personale scolastico per aiutare la donna in difficoltà