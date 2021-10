0 Facebook Funerali Antonio Natale, palloncini e messaggi, la mamma chiede silenzio: “La vita finisce nello stesso modo” Cronaca 30 Ottobre 2021 11:13 Di Fabiana Coppola 2'

Si sono svolti questa mattina alle 7, nel cimitero di Caivano, i funerali di Antonio Natale, il ragazzo ucciso e ritrovato in una campagna dopo esser scomparso il 4 ottobre. Tanttisimi i palloncini bianchi e azzurri che allestiscono l’esterno del campo santo.

Funerali Antonio Natale, palloncini e messaggi

Molti i messaggi di amici e parenti che hanno affisso manifesti per il ragazzo: “La vita di ogni uomo inizia e finisce nello tesso modo, ma il modo in cui la vive lo rende unico”.

I funerali si sono svolti in forma privata. La salma è stata dissequestrata dopo l’autopsia e quindi sono stati organizzati i funerali. La madre, Anna, vuole silenzio e giustizia per il figlio, ammazzato. Cerca i responsabili della morte del figlio.

“Quello che ci hanno raccontato sull’autopsia è qualcosa di terrificante”. Sono queste le parole del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che questa mattina ha preso parte all’ultimo saluto ad Antonio Natale. “Quando ho abbracciato quella mamma mi è sembrato di abbracciare tutte le mamme del mondo. Non avete idea di quella scena, quando quella mamma accarezzava la foto del figlio come se fosse ancora vivo. Quasi schiantata. Non so come un genitore possa sopravvivere alla morte di un figlio. Anche nel caso di un ragazzo, come Antonio, che aveva preso una brutta strada”, ha detto Borrelli in una diretta social.

“Quella mamma lo amava così tanto da denunciarlo, ma non è riuscita a salvarlo. Questa donna, questa mamma non va lasciata sola. Questa famiglia va sostenuta, tutte le persone per bene di Caivano vanno sostenute. Perché non ci siano più degli Antonio Natale”, ha concluso il cosnigliere regionale.