"Come sta mia figlia?", poi strangola il medico: vergognosa aggressione al Pronto Soccorso nel Napoletano Area Flegrea 8 Novembre 2021

Vergognosa aggressione nei confronti del personale sanitario del Pronto Soccorso del ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. I fatti sono accaduti nella prima mattinata di ieri,7 novembre, quando i parenti di una giovane ragazza, ricoverata nel nosocomio per una frattura al gomito riportata in seguito ad un incidente stradale, hanno iniziato ad inveire contro il personale medico per poi sfocare in un aggressione nei confronti dei sanitari. A denunciare l’accaduto, sui social, è stata l’associazione di categoria Nessuno tocchi Ippocrate.

L’aggressione

“È bastata una richiesta di moderazione – scrivono i sanitari – da parte del medico a far scattare l’aggressione, un parente afferra il medico mettendogli le mani al collo……fortunatamente interviene l’unica guardia giurata presente a placare gli animi“. L’uomo, parente della paziente arrivata in nosocomio in codice verde, sarebbe stato identificato dalle forze dell’ordine, mentre al momento “la magistratura ha chiesto i video delle telecamere di sorveglianza” fanno sapere dall’associazione Nessuno tocchi Ippocrate.

“Di questo passo ci scapperà il morto”