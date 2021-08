0 Facebook Maxi rissa tra famiglie napoletane ad Agropoli: quattro persone in ospedale News 17 Agosto 2021 18:25 Di redazione 1'

Vergogna ad Agropoli, nel Cilento, dove due famiglie napoletane hanno dato il via a una maxi rissa lo scorso lunedì sera. In pieno centro, nella cittadina, le due famiglie si sono prese a schiaffi e pugni e non sono mancati gli insulti.

Come riporta Salerno Today, le urla dei litiganti hanno richiamato sul posto numerosi residenti e altri turisti.

Sono quattro le persone finite in ospedale con ferite ed ematomi. Le forze dell’ordine hanno identificato i responsabili e indagano sulla lite che ha condotto a una denuncia per lesioni personali.