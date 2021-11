La nuova bravata nel Napoletano: chiama il 118 per riprendere i soccorsi 

L’ultima bravata nei confronti dei sanitari del 118 arriva da Pozzuoli dove questa mattina, intorno alle 8 e 30, un uomo è stato denunciato dopo aver ripreso con un cellulare i soccorritori giunti sul posto, da lui chiamati inutilmente. A segnalare l’accaduto è stato il presidente dell’associazione Dott. Manuel Ruggiero dopo “aver invitato più volte a spegnere il cellulare ma senza esito“. Al telefono l’uomo aveva allertato i medici per un agitazione psicomotoria ma sul posto “trovo una persona – precisa Ruggiero – anziana amareggiata e delusa per questioni ereditarie“.

La denuncia

Lo stesso, dopo aver intimato l’uomo a non riprenderlo, ha così allertato i militari dell’Arma che una volta giunti sul posto, in via solfatara nel comune flegreo, hanno identificano il giovane. In un secondo momento così il medico dell’Asl Napoli 2 si è recato in caserma per “formalizzare la denuncia” che vede come capi di accusa: “l’interruzione di pubblico servizio il procurato allarme (poiché il padre godeva di perfetta salute psicofisica, era solo un litigio familiare ) e se divulgherà le immagini saranno altre rogne per lui“.

“Evitate di riprendere scene di soccorso poiché se incontrate sulla vostra strada un medico come me ….di certo non ve la fa passare liscia!” consiglia lo stesso Ruggiero via social.