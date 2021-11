0 Facebook Anna Tatangelo, il duro sfogo sui ritocchini estetici ad All Together Now Spettacolo 8 Novembre 2021 11:46 Di redazione 1'

Anna Tatangelo si toglie qualche sassolino dalla scarpa commentando l’esibizione di un concorrente di “All Together Now”, Michelangelo Falcone. Un ragazzo molto bravo, ma anche dall’aspetto piacente, che ha fatto scattare in lei vecchi e nuovi ricordi.

Anna Tatangelo, le parole sulla bellezza ad All Together Now

Il ragazzo si è esibito sulle note di “In un giorno qualunque” di Marco Mengoni e ha conquistato tutti sia per la voce che per la presenza scenica. I giudici sono stati tutti d’accordo nel premiare il giovane talento, ma la cantante di Sora ha qualcosa da dire in più:

“Sei un artista pronto, ogni tanto s dice che la bellezza sia un valore aggiunto , in quel momento devi dimostrare di più, io ne so qualcosa. A volte c’è qualcuno che ti fa una battuta sull’aspetto fisico ed è lì che devi dimostrare di più. Delle volte si parla di body positive però c’è anche tanta discriminazione sulle persone belle, perché magari c’hanno le t…. rifatte…c’è sempre qualcuno che ha qualcosa da ridire”.

Come non essere d’accordo con lady Tata?