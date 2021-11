0 Facebook Addetto alle consegne travolto da un’auto a Palma Campania, Giovanni Allocca muore a 46 anni Cronaca 8 Novembre 2021 07:53 Di redazione 2'

Domenica di sangue sulle strade nel Napoletano. Un uomo ha perso la vita in un incidente avvenuto intorno alle 21 nella strada provinciale che da San Paolo Bel Sito porta a Palma Campania.

Addetto alle consegne travolto da un’auto, muore 46enne

L’uomo, addetto alle consegne a domicilio di polli, stava probabilmente portando un ordine quando un’automobile l’ha travolto mentre cercava di svoltare in un’area di servizio. La vittima si chiamava Giovanni Allocca e aveva 46 anni.

Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto, ma gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso, la vittima è morta sul colpo. Intervenuti i carabinieri della compagnia di Nola che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso per accertare la dinamica dell’accaduto ed eventuali responsabilità.

La notizia della morte di Giovanni Allocca si è diffusa velocemente nei gruppi social legati al territorio, tanti i messaggi di cordoglio da parte di chi lo conosceva: “Ne hai passate tante nella vita, mi hai raccontato tanto e hai ammesso i tuoi sbagli, e le tue ragioni, avevi una grande fiducia in me e un grande rispetto, avevi iniziato a lavorare, e mi hai detto che stavi male x le tue situazione che ti erano capitate , però volevi cambiare su tante cose, come iniziare a fare un po’ di palestra etc… Stasera sono venuto sul posto dell’incidente che non credevo una cosa così brutta. Caro amico che Dio ti illumina in un’altro mondo migliore di questo”.

Nella stessa domenica, in mattinata, due incidenti si erano verificati sull’A1 Milano-Napoli in direzione del capoluogo campano, il bilancio è di una vittima e due persone ferite.