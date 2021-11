0 Facebook Stefania Lay riunisce Nancy Coppola, Giusy Attanasio e Paola Pezone: “Ci siamo divertite tanto” Spettacolo 8 Novembre 2021 08:55 Di redazione 2'

Riunione di cantanti neomelodiche, Stefania Lay ha invitato le colleghe Nancy Coppola, Giusy Attanasio e Paola Pezone alla festa del figlio. Una rimpatriata che ha visto il gruppo di amiche esibirsi assieme.

Nancy Coppola, Giusy Attanasio e Paola Pezone alla festa del figlio di Stefania Lay

A condividere lo scatto delle quattro cantanti assieme è stata Nancy Coppola, che ha ringraziato l’amica Stefania per aver organizzato una vera e propria rimpatriata. Nancy ha detto di essersi molto divertita e in un post su Facebook si è divertita a prendere in giro le colleghe: “Non ci incontriamo mai per lavoro ma quando ci becchiamo e che ‘nciuc ca facimm Scherzo… ci siamo divertite tanto. Grazie a te @stefania_lay che ci hai riunite tutte insieme stasera invitandoci alla festa del tuo cucciolo

@giusyattanasio_official weeee me sfilat le calze

E comm bev @paolapezoneofficial briacoooo”, queste le parole di Nancy.

L’immagine delle quattro cantanti neomelodiche ha ricevuto molti like e commenti, in tanti si sono complimentate con le amiche. Stefania Lay con un altro post, invece, ha ringraziato tutti i partecipanti alla festa del figlio: “Volevamo con questa foto ringraziare da parte nostra tutti coloro che hanno partecipato alla festa di nostro figlio … grazie per aver reso questa serata magica è stata una serata semplice ma intensa come a noi piace ..Fra gli amici veri e la nostra famiglia …Lo facciamo pubblicamente perché ne siete stati tanti anche a mandarci gli auguri allora per non tralasciare nessuno pubblicamente ancora vi diciamo grazie grazie ai miei amici”.

Il post di Nancy Coppola