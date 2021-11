0 Facebook Belen Rodriguez, un altro sabato sola a casa con i bambini: Antonino? News 7 Novembre 2021 13:14 Di redazione 2'

Vederli passeggiare assieme per le vie di Milano aveva assopito le voci della presunta crisi, ma poi il gossip di una separazione tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez è tornato a farsi insistente. Avevano trascorso una cena assieme con amici e le pubblicazioni sui social avevano di fatto confermato che stessero assieme.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese di nuovo lontani

Poi, però, si è parlato di una forte lite e del fatto che l’hair stylist avrebbe già trovato un’altra sistemazione a Milano, vicino all’appartamento di Belen per restare accanto alla piccola Luna Marì. Chiaramente anche su queste indiscrezioni non ci sarebbe alcuna conferma da parte dei diretti interessati. Ma le rispettive pubblicazioni sui social se non confermano la rottura, documentano il fatto che siano lontani.

Se da una parte c’è Spinalbese che sarebbe fuori Milano per un weekend con la sorella, dall’altra c’è la Rodriguez che ha passato un altro sabato sera sola in casa con Santiago e Luna Marì. Una distanza che potrebbe confermare nuovamente la separazione. Un tempo la coppia era inseparabile e adesso le volte in cui compaiono assieme, anche sui social, sono sempre meno.