Belen Rodriguez riprende Santiago, il brutto gesto del bambino verso la madre Spettacolo 6 Novembre 2021 19:05 Di redazione 2'

Santiago fa un brutto gesto alla madre. La scena è stata interamente pubblicata dalla stessa Belen Rodriguez nelle sue storie Instragram. La show girl come fa spesso riprende i suoi bambini con il cellulare e si diverte a fare a Santiago alcune domande. Il bambino spesso regala siparietti divertenti, prendendo in giro la madre e imitandola.

Santiago fa un brutto gesto alla madre sui social e lei pubblica tutto

Questa volta, però, durante un viaggio in macchina al bambino è scappato un brutto gesto. Nelle storie c’è la show girl che si gira verso i sedili di dietro della vettura per chiedere a Santiago dove fosse e per dirgli che erano arrivati. Proprio mentre la madre riprendeva con il cellulare il bambino le ha fatto il dito medio. Nel filmato si sente Belen fare un gemito di disappunto.

Poi nella storia successiva la Rodriguez ha in braccio l’altra figlia Luna Marì. Non si sa, dunque, se la madre abbia fatto una partaccia al figlio per il gesto. Il bambino potrebbe essersi stufato di essere ripreso così frequentemente dalla madre e le ha risposto in modo scortese.