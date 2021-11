0 Facebook Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, amore al capolinea: è finita, lo conferma l’argentina Spettacolo 5 Novembre 2021 14:38 Di redazione 2'

E’ Belen Rodriguez a confermare la fine dell’amore con il compagno Antonino Spinalbese. I due, che fino a qualche settimana fa apparivano super innamorati sui social, si sarebbero detti definitivamente addio. Dopo la nascita della bambina, Luna Marì, i due avrebbero avuto un periodo di crisi mai passato e quindi la piccolina, 4 mesi, si ritroverebbe con mamma e papà separati.

Crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

Prima gli indizi social, poi la conferma dagli scatti dei giornali, infine il riavvicinamento e l’epilogo infelice. A quanto pare, come documentato su Instagram dalla coppia, e sulla copertina del settimanale “Chi” i due avrebbero provato l’estremo tentativo di superare le controversie con un romantico weekend a Parigi. Nulla da fare però. Un amore nato come un fiume in piena e terminato in un battito di ciglia.

A dare la conferma è la stessa argentina con un gesto esemplare: ha “defollowato” il compagno per poi ricredersi subito dopo. La teoria è confermata anche dal portale Whoopsee che ha visto il modello in giro per Milano da solo con la piccola Luna Marì. Sembrerebbe anche che Antonino si sia traferito in un’altra casa.