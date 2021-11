0 Facebook Ragazzo di 20 anni trovato morto in una casa non sua, è giallo a Polla Cronaca 7 Novembre 2021 12:53 Di redazione 1'

Si tinge di mistero il ritrovamento avvenuto a Polla, comune in provincia di Salerno. Un giovane di 20 anni è stato trovato senza vita su un divano di un appartamento che però non era quello in cui viveva.

Giovane di 20 anni ritrovato senza vita su un divano

Il ritrovamento è avvenuto in una casa di via Santa Maria di Loreto, la notizia è stata riportata da Il Mattino. La vittima è un residente a Sant’Arsenio. Al momento non si conoscono le condizioni in cui versava il cadavere.

Nell’appartamento di via Santa Maria di Loreto sono giunti i carabinieri della locale tenenza che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sconcerto a Polla per quanto accaduto.