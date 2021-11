0 Facebook Morte Rossano Rubicondi, audio inediti: “Ho fatto 27operazioni, poi devo fare una chemio” Spettacolo 6 Novembre 2021 19:43 Di redazione 2'

La morte di Rossano Rubicondi, deceduto all’età di 49 anni a causa di un melanoma, ha spiazzato molti dei suoi più cari amici. Sembrerebbe che non tutti fossero a conoscenza delle sue condizioni di salute e del fatto che fosse malato.

Audio inediti in cui Rossano Rubicondi

A rivelare alcuni audio inediti di Rossano Rubicondi è stato il programma Silvio Sardi a Pomeriggio Cinque. Nei messaggi, inviati all’amico stretto, Rubicondi raccontava come stavano andando le sue cure: “Tutti i giorni vado avanti avanti avanti. Adesso ho fatto 27 operazioni, i punti stanno passando, devo fare un’altra operazione chirurgica, poi un’altra chemio, poi mi prendo una settimana per me e sarà così fino a Natale

Poi, purtroppo, le condizioni di salute di Rossano Rubicondi sarebbero precipitate fino al decesso. Sardi ha raccontato che Rossano avrebbe saputo di stare male poco prima dell’inizio dell’estate: “Ho saputo all’inizio di questa estate che stava male – ha aggiunto Sardi -, l’ho contattato e gli ho detto: ‘Vieni in Italia, ti aiuto, combattiamo insieme questa bestia’. Lui mi ha risposto con un messaggio su Whatsapp: ‘Ti voglio bene, so che anche tu mi vuoi bene ma sono stanco di combattere’. E poi mi ha bloccato. Non ci sentivamo da due anni, lo avevo visto l’ultima volta a settembre 2019 a Venezia, ad una festa”.

Secondo l’amico fraterno di Rossano “aveva sottovalutato la macchia sulla pelle, pensando non fosse nulla di grave. Poi, quando ha saputo di essere al quarto stadio, con metastasi diffuse ovunque, passato un primo momento in cui pensava di farcela, mi aveva scritto che non aveva più voglia di combattere”.