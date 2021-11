0 Facebook Rossano Rubicondi, la verità sugli ultimi momenti di vita: “Non voleva combattere, lo chiamai e me lo disse” News 5 Novembre 2021 13:58 Di redazione 2'

Rossano Rubicondi è morto a 49 anni. Secondo le ultime notizie apprese, pare che sia deceduto mentre si trovava in doccia. Era solo in casa e avrebbe tentato di strisciare per raggiungere il telefono e chiedere aiuto.

La malattia di Rossano Rubicondi: parla il testimone di nozze

Dopo la sua morte, inaspettata e giunta come un fulmine a ciel sereno, diversi amici e parenti si sono fatti avanti per chiedere cosa sia accaduto e qualcuno ha anche trovato una spiegazione.

“Avevo saputo che era malato tramite un altro amico comune – ha raccontato il testimone di nozze, Silvio Sardi, a Pomeriggio Cinque- lo chiamai e inizialmente era fiducioso, invece un mese dopo mi disse che non aveva più voglia di combattere”.

Negli ultimi scatti di Rossano in vita si vede chiaramente il repentino dimagrimento dello showman che stava affrontando la malattia. Ci sono molti dubbi sulla causa della morte di Rubicondi. Il testimone di nozze parla di un melanoma molto aggressivo al quarto stadio, con metastasi molto diffuse. I genitori invece, a Pomeriggio Cinque, hanno parlato di un tumore al fegato o un malore improvviso.