Rossano Rubicondi è morto a 49 anni lasciando increduli tutti. Il giovane ex marito di Ivana Trump se ne è andato in silenzio lasciando sgomenti sia i conoscenti che i familiari, come tutto il mondo dello spettacolo. Proprio i genitori lo scorso lunedì hanno raccontato a Pomeriggio Cinque che il figlio non aveva detto a nessuno di stare male, nemmeno a loro.

La verità sulla morte di Rossano Rubicondi: parlano i genitori

Claudio e Rosa, raccontano: “Si è rotta una vena nel polmone ed è caduto ha sbattuto la testa sulla vasca ed è morto. Così mi hanno detto. Stava nella casa nuova che credo si fosse comprata perché credo lui stava bene economicamente. A noi ci ha telefonato alle 21.45 un signore dicendoci che ci doveva dare una brutta notizia”. “Lui era al telefono e ha cominciato a darsi schiaffi in faccia. Ho chiesto che è successo. E lui mi diceva “Rossano non c’è più” e io non ci credevo. Poi sono cominciate le telefonate e ci è preso un colpo. Io ancora non ci credo. Lui aveva una malattia, ma nessuno sapeva nulla”.

A spiegare cosa sia successo ci pensa Barbara d’Urso. “Solo Ivana (ex moglie di Rubicondi, ndr) lo sapeva, credo lui avesse un tumore al fegato e poi gli è uscito tutto il resto. Lei lo ha aiutato tantissimo in tutti i sensi”. Pare fosse l’unica a sapere della malattia di Rossano. I genitori non ne conoscono le cause esatte.

“Forse lui non ve lo ha detto per evitarvi lo strazio”, conclude la conduttrice. Poi i genitori di Rubicondi dichiarano che proprio Ivana ha telefonato loro dicendo che invierà metà delle ceneri. Rossano aveva chiesto di essere cremato e la donna, che nonostante l’addio era sempre stata presente nella sua vita, ha provveduto a tutto. “Lei gli ha voluto un gran bene ed è normale anche lei voglia un ricordo di Rossano”.