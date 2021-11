0 Facebook La madre muore, la mura in casa e prende la pensione per 2 anni: “Non volevo rimanere solo” Cronaca 6 Novembre 2021 19:15 Di redazione 2'

Ha spiegato quali sono i motivi che lo avrebbero spinto a murare sua madre deceduta in casa. Dante, l’uomo di Buccinasco balzato agli onori della cronaca per aver nascosto la mamma morta nel loro appartamento per due anni, percependo la sua pensione, ha raccontato perché l’ha fatto a Pomeriggio Cinque.

Mura la madre morta in casa

“Ho solo pensato di tenere mia madre con me…non volevo restare solo. Io ho sbagliato e pagherò le conseguenze delle mie azioni, non voglio trovare giustificazioni. La televisione non mi appartiene, ma non mi è piaciuto il taglio dato ad alcuni servizi per una questione di soldi e sono qui per spiegarmi”, queste le parole di Dante. L’uomo, dunque, smentisce che l’abbia fatto per ragioni economiche.

“Non riesco ad accettare la morte, è più forte di me. In quel momento sono andato in tilt, ero completamente fuori di testa e mi è crollato tutto addosso. Dopo che è morta sono stato diversi giorni lì con lei e poi non potevo più denunciare il decesso. Nei giorni successivi, ho tentato di togliermi la vita e raggiungerla. Per un anno sono rimasto in casa con la mamma murata e poi ho conosciuto Michela e sono andato a vivere con lei”, ha concluso così il suo racconto.