Si vanno via via ricostruendo i movimenti di Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro, i ragazzi di 26 e 27 anni uccisi nella notte tra giovedì e venerdì a Ercolano mentre si trovavano a bordo della loro auto. A colpirli a morte è stato Vincenzo Palumbo, proprietario 53enne della villetta davanti alla quale i due ragazzi si erano fermati, ha detto di averli scambiati per ladri.

Dove erano diretti Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro

I due giovani sembrerebbe che fossero finiti poco distanti dall’abitazione di Palumbo per sbaglio. Mentre la dinamica dell’omicidio è stata ricostruita, anche grazie a un filmato delle telecamere di videosorveglianza dei vicini, le indagini stanno cercando di capire le ultime ore di vita di Giuseppe e Tullio. Sembrerebbe che i due amici dovessero incontrare altri ragazzi in una vecchia stazione di una funivia abbandonata nella zona di San Vito, divenuta un luogo di ritrovo.

I funerali di Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro

Tullio e Giuseppe, dunque, in via Marsiglia sarebbero arrivati cercando di trovare il luogo in cui avrebbero dovuto incontrare altri amici e purtroppo hanno incontrato la morte. Palumbo ha sparato 11 colpi, colpendo alla testa ai ragazzi e uccidendoli. Questo giovedì pomeriggio si terranno i funerali che saranno celebrati da don Mimmo Battaglia nella chiesa di San Ciro, per questa giornata il comune ha proclamato il lutto cittadino.