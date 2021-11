0 Facebook Tullio e Giuseppe, i giovani uccisi a Ercolano. La rivelazione degli amici: “Facevano scuola guida” Tullio e Giuseppe stavano facendo scuola guida. Gli amici dei due giovani uccisi a Ercolano. La video testimonianza pubblicata da Fanpage Cronaca 2 Novembre 2021 22:35 Di redazione 1'

Sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco. Almeno 11 i proiettili esplosi da Vincenzo Palumbo e che hanno ucciso Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella. I due giovani, un lavoratore e uno studente, hanno perso la vita mentre erano in auto.

La tragedia è avvenuta a Ercolano. Palumbo è stato accusato di duplice omicidio doloso e aggravato. Ora è in carcere dopo che il Giudice per le indagini preliminari (Gip), ne ha confermato l’arresto.

Tullio e Giuseppe stavano facendo scuola guida

Secondo alcune testimonianze riportate in un video pubblicato da Fanpage, gli amici dei due ragazzi hanno rivelato perché Tullio e Giuseppe si trovavano in quel posto, a quell’ora: “Stavano facendo scuola guida, era la strada che come comitiva usavamo per esercitarci. Erano sempre disponibili con chi non guidava“.