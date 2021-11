0 Facebook Luci d’artista Salerno: arriva la data dell’accensione News 4 Novembre 2021 10:45 Di redazione 1'

Conto alla rovescia per l’inizio della celebre kermesse natalizia di Salerno. Appuntamento per il prossimo 26 novembre quando in città saranno accese le luminarie dell’edizione 2021-2022 che resteranno nel comune campano fino al prossimo 30 gennaio 2022, come riportato nel cronoprogramma presente nel documento della Regione Campania che ha certificato il finanziamento della XVI edizione delle luminarie natalizie.

Da come riportato da il quotidiano La Città, Palazzo Santa Lucia stanzierà oltre 1 milione di euro per l’acquisto del grande albero da posizionare a piazza Portanova nonchè per adempiere al pagamento del personale interessato alla kermesse.

L’inaugurazione si delinea come una risposta concreta alle preoccupazioni palesate negli scorsi giorni da commercianti e ristoratori del centro cittadino, gli stessi che avevano notato, a differenza degli scorsi anni, un rallentamento del montaggio delle luci.