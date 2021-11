0 Facebook Funerali di Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro, l’ultimo saluto ai due giovani a Portici: lutto cittadino Cronaca 2 Novembre 2021 12:43 Di redazione 2'

Conferito l’incarico per l’autopsia sulle salme di Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro, i due giovani di 26 e 27 anni, di Portici, uccisi nella notte tra giovedì e venerdì a colpa di pistola ad Ercolano. Sara’ il medico legale Anna Gargiulo ad eseguire domani, nel Secondo Policlinico di Napoli, l’esame autoptico. Per l’omicidio del ragazzo è stato fermato, ed è attualmente in carcere con l’accusa di duplice omicidio, Vincenzo Palumbo, autotrasportatore di 53 anni.

Autopsia sulle salme di Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro

Il conferimento dell’incarico e’ avvenuto stamattina, negli uffici della Procura che si trovano nel Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli. Nella giornata di lunedì il gip Carla Sarno ha disposto una misura cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, che e’ difeso dagli avvocati Francesco Pepe e Fioravante De Rosa, ravvisando la possibilita’ di reiterazione del reato. Il legale della famiglia Pagliaro, l’avvocato Maurizio Capozzo, ha delegato un suo consulente di fiducia ad assistere all’autopsia: si tratta del dottore Maurizio Saliva. Al conferimento dell’incarico hanno preso parte i D’Angelo e Varone, e l’avvocato della famiglia Fusella Gennaro Bartolino.

I funerali di Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro

Gli esami autoptici inizieranno mercoledì pomeriggio. I funerali di Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella saranno celebrati giovedì pomeriggio nella chiesa di San Ciro di Portici, per quella giornata il sindaco prenderanno il via domani pomeriggio mentre i funerali si terranno giovedi’ pomeriggio nella Chiesa di San Ciro di Portici, per quel giorno ha proclamato il lutto cittadino.