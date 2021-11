0 Facebook Maltempo, paura in Circumvesuviana: albero cade sui binari Meteo 4 Novembre 2021 11:14 Di redazione 1'

Il maltempo non risparmia neanche gli utenti della Circumvesuviana dove questa mattina, per permettere la rimozione di un tronco – presumibilmente giunto sui binari a causa delle controversie meteorologiche – è stata momentaneamente interrotta la tratta vesuviana in località Pompei Villa dei Misteri, sulla linea ferroviaria Castellammare – Torre Annunziata, da come fanno sapere dalla stessa Eav, l’ente regionale che gestisce il mezzo del pubblico trasporto.

Intorno alle ore 11 è stata ripristinata la circolazione ferroviaria dopo che è terminato l’intervento di rimozione dell’ingombro “riprende la regolare circolazione ferroviaria sulla tratta Castellammare – Torre Annunziata” spiegano dall’Ente Autonomo Volturno.