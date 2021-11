0 Facebook Tullio e Giuseppe uccisi ad Ercolano: l’arcivescovo Battaglia celebrerà i funerali Portici 3 Novembre 2021 12:25 Di redazione 1'

Comunità ancora scossa a Portici dove nella giornata di domani l’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, celebrerà i funerali di Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro, i due giovani studenti uccisi a colpi di arma da fuoco nella frazione di San Vito, nel vicino comune di Ercolano, dal 53enne Vincenzo Palumbo, nella notte tra lo scorso giovedì (28 ottobre) e venerdì (29 ottobre).

L’ultimo saluto di Portici a Tullio e Giuseppe

Le salme dovrebbero arrivare intorno alle 14 per la camera ardente, mentre le celebrazioni per l’ultimo saluto ai due giovani studenti, di 26 e 27 anni, si terranno nel primo pomeriggio alle ore 15:30 quando l’arcivescovo partenopeo celebrerà la funzione presso la chiesa di San Ciro, posta nell’omonima piazza del comune vesuviano. In giornata, invece, si terranno gli esami autoptici per capire al meglio le dinamiche che hanno portato al duplice omicidio svolto dall’autotrasportatore che ora resta detenuto nella casa circondariale di Poggioreale a Napoli. Nel mentre l’intera comunità locale si stringe attorno alle famiglie delle due vittime. Il primo cittadino di Portici, Vincenzo Cuomo, ha proclamato, infatti, il lutto cittadino.