0 Facebook Napoli, albero crolla sopra un’automobile fuori la scuola Della Valle Albero crolla fuori la scuola Della Valle. La foto inviata alla nostra redazione da una mamma: "Era meglio che le scuole chiudessero" Cronaca 3 Novembre 2021 13:00 Di redazione 2'

L’allerta meteo arancione e l’arrivo di Poppea. Giornata di maltempo e temporali sulla città di Napoli. Le forti piogge causate anche dall’arrivo della tempesta già prevista dai meteorologi, hanno provocato diversi danni su varie zone del capoluogo campano. In particolare a Posillipo e Pianura.

Albero crolla fuori la scuola Della Valle

Nel quartiere collinare, come segnalato alla redazione di Vocedinapoli.it, è crollato un albero sopra un’automobile all’esterno della scuola Della Valle. Paura per le mamme, il personale scolastico e i bambini. Tra i genitori c’è stato chi ha rimpianto la non chiusura degli istituti da parte del Comune

Disagi anche a Pianura. Nella parte Ovest di Napoli, come riportato in alcuni video pubblicati su Facebook dal Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, la strada dei Pisani si è letteralmente allagata diventando un vero e proprio fiume in piena. Disagi e allagamenti in altre parti della città.

Albero crolla fuori la scuola Della Valle: il post del Consigliere Meloro

“Allerta meteo iniziano a registrarsi criticità allagamenti in alcuni punti della città piazza Nazionale via Rimini chiusa al traffico veicolare e pedonale a causa di lampioni distaccati per fortuna solo danni a cose. Il sindaco di Napoli #Gaetano Manfredi si assuma le sue responsabilità, via Chiatamone crollo di un muro di contenimento, ore 11.00. Allertata Citelum per il ripristino dello stato dei luoghi. E la messa in sicurezza dei lampioni crollati“.

Albero crolla fuori la scuola Della Valle: il video pubblicato da Borrelli sull’allagamento a Pianura

Albero crolla fuori la scuola Della Valle: il post del Consigliere Meloro – LE FOTO