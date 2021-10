0 Facebook Due studenti uccisi a Ercolano, parla l’assassino: “Chiedo scusa non volevo” Cronaca 30 Ottobre 2021 12:15 Di redazione 1'

Parla Vincenzo Palumbo, fermato per omicidio volontario per aver ucciso due studenti fuori la sua villetta a Ercolano pensando che fossero due ladri. Dopo l’interrogatorio, il 53enne ha dichiarato mediante il suo legale.

“Il signor Vincenzo Palumbo chiede scusa ai familiari non voleva uccidere. Anche lui e’ profondamente addolorato. Aspettiamo che la magistratura faccia il suo lavoro”. Queste le parole dell’avvocato d’ufficio Francesco Pepe che difende Vincenzo Palumbo, l’autotrasportatore di 53 anni, proprietario di una abitazione in via Marsiglia alla periferia di Ercolano che ha esploso diversi colpi di arma da fuoco con una pistola legalmente detenuta uccidendo Giuseppe Fusella 26 anni e Tullio Pagliaro, 27 anni, incensurati, di Portici.

L’uomo, solo qualche mese fa, aveva subito un furto dell’auto e pare che quell’episodio abbia scatenato in lui un odio profondo portandolo ad uccidere i due ragazzi credendo che fossero dei ladri.