Duplice omicidio Ercolano, due ragazzi uccisi: l'assassino è stato fermato per omicidio volontario
30 Ottobre 2021

E’ in stato di fermo per omicidio volontario, Vincenzo Palumbo, 53 anni. Il camionista di Ercolano, Napoli, è stato interrogato per 24 ore dopo aver ucciso Giuseppe Fusella 26 anni e Tullio Pagliaro, 27 anni.

I due giovani chiacchieravano nei pressi della villetta di via Marsiglia quando sono stati scambiati per due ladri dal proprietario che ha deciso di sparare ferendoli mortalmente.

Questa è la versione di Palumbo anche se gli inquirenti vogliono vederci chiaro e approfondire l’assurda dinamica del duplice omicidio.

Due giovani incensurati, Tullio lavoratore al mercato dei fiori, Giuseppe giovane studente, amici da sempre e ricordati da tutti come bravi ragazzi, sarebbero stati colpiti mortalmente alla testa. Sembrerebbe che Palumbo, con un’arma legalmente detenuta, abbia sparato sei colpi dal terrazzo, due di questi avrebbero raggiunto le giovani vittime alla testa. Il 53enne sarebbe un cacciatore, fermato dalle forze dell’ordine è da ore in caserma dove è in corso l’interrogatorio. Autotrasportatore e padre di due figli, pare che giorni prima avesse subito il furto di un’auto.