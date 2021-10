0 Facebook Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella uccisi a Ercolano, a fare fuoco Vincenzo Palumbo: li ha scambiati per ladri Cronaca 29 Ottobre 2021 19:31 Di redazione 2'

E’ una brutta vicenda di cronaca nera quella avvenuta questa notte a Ercolano in via Marigliano, dove due ragazzi di 27 e 26 anni, Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco mentre si trovavano in auto nella stradina desolata. A fare fuoco è stato Vincenzo Palumbo, 53enne proprietario di una villetta che si trova in quella strada, che ha detto di averli scambiati per due ladri.

Chi è l’uomo che ha sparato e ucciso Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella

Due giovani incensurati, Tullio lavoratore al mercato dei fiori, Giuseppe giovane studente, amici da sempre e ricordati da tutti come bravi ragazzi, sarebbero stati colpiti mortalmente alla testa. Sembrerebbe che Palumbo, con un’arma legalmente detenuta, abbia sparato sei colpi dal terrazzo, due di questi avrebbero raggiunto le giovani vittime alla testa. Il 53enne sarebbe un cacciatore, fermato dalle forze dell’ordine è da ore in caserma dove è in corso l’interrogatorio. Autotrasportatore e padre di due figli, pare che giorni prima avesse subito il furto di un’auto.

La testimonianza di Vincenzo Palumbo: “Ho sparato a due ladri”

Convinto che davanti alla sua villetta ci fossero due ladri ha fatto fuoco. I due giovani incensurati, invece, erano lì dopo aver finito una partita di calcetto a chiacchierare. I proiettili hanno sfondato il parabrezza dell’auto, uccidendo i due ragazzi, che avevano messo in moto alla vista dell’uomo. Racconta di “aver sparato a due lari”. La sua versione è al vaglio degli inquirenti, il 53enne è in stato di fermo. Intanto le salme dei due amici sono state trasportate al Policlinico di Napoli, dove saranno effettuate le autopsie. Sconvolta la comunità di Portici, comune di origine delle due giovani vittime.