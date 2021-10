0 Facebook Omicidio Ercolano, i nomi delle vittime: uccisi Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, originari di Portici Cronaca 29 Ottobre 2021 12:47 Di redazione 1'

Si chiamavano Tullio Pagliario e Giuseppe Fasella, i due ragazzi, rispettivamente 27 e 26 anni, uccisi questa notte ad Ercolano. I due giovani erano in automobile in via Marigliano quando sono stati raggiunti da colpi d’arma da fuoco. Originari entrambi di Portici, le salme sono state trasferite al Policlinico di Napoli.

A fare fuoco il proprietario di un’abitazione che pare li abbia scambiati per ladri. Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Torre del Greco per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. I due giovani erano entrambi incensurati, motivo per cui sarebbe stato escluso l’omicidio di camorra.

Sembrerebbe che le giovani vittime avessero finito da poco una partita di calcetto in un campo vicino al luogo dell’incidente. Prima di tornare a casa avrebbero deciso di fermarsi per scambiare due chiacchiere in auto. E’ a quel punto che il proprietario della villetta, scambiandoli per ladri, avrebbe fatto fuoco uccidendoli. L’uomo deteneva legalmente l’arma, pare che in passato avesse subito diversi furti. E’ attualmente in stato di fermo.