Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, rispettivamente 27 e 26 anni, erano i due amici che questa notte sono stati uccisi a Ercolano. Si trovavano a bordo di un’automobile, ferma, in via Mercogliano, quando il proprietario di una villetta è uscito per strada e ha fatto fuoco contro di loro. Li avrebbe scambiati per due ladri, questo quanto trapela da fonti investigative.

Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella uccisi a Ercolano, scambiati per due ladri

L’uomo, che deteneva l’arma legalmente, è attualmente in stato di fermo. I due ragazzi, intorno all’1 di notte, sembrerebbe che avessero deciso di fare una chiacchiera in auto dopo aver giocato una partita di calcio con alcuni amici in un campo non lontano dal luogo dell’omicidio. Il proprietario della villetta, che avrebbe subito diversi furti in passato, li avrebbe scambiati per due ladri e avrebbe fatto fuoco, uccidendoli.

Sono ancora in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Torre del Greco, che dovranno accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. Tullio e Giuseppe, entrambi incensurati, erano originari di Portici. Chi li conosceva li descrive come due bravi ragazzi, amici da sempre. Tullio lavorava e come tutti i ragazzi della sua età amava viaggiare e guardare serie televisive. Le loro salme sono state portato al Policlinico di Napoli, dove sarà effettuata l’autopsia.