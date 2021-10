0 Facebook Influencer fa un selfie davanti alla bara del padre, è bufera per gli scatti su Tik Tok News 29 Ottobre 2021 18:57 Di redazione 1'

Jayne Rivera, influencer di Tik Tok , è finita nella bufera per aver fatto dei selfie davanti alla bare del padre. Si difende dicendo che il padre avrebbe voluto che lo facesse e che ha continuato semplicemente a fare con lui quello che faceva anche dal vivo.

I follower dell’influencer non approvano la decisione della ragazza. “Per me, ho affrontato la morte come se lui fosse ancora vicino a me, in posa davanti alla fotocamera come ha fatto in molte occasioni da vivo”, dichiara.

“Vola via, mia farfalla. Riposa in pace papino, eri il mio migliore amico. Hai avuto una grande vita”, così nel post dell’influencer. I commenti sono davvero tremendi. La giovane si veste in abito elegante e seducente per posare davanti alla bara del papà sorridendo. E’ bufera!