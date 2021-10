0 Facebook Rissa durante lo show ‘vergogna’ di Bambolina, Tv Campane chiede scusa ma c’è chi vuole chiusura del programma Spettacolo 29 Ottobre 2021 20:00 Di redazione 2'

Lo show è stato interrotto ma è proseguito, purtroppo, in diretta Tik Tok mostrando a un ampio pubblico quanto stesse accadendo. Ed ecco che va in onda l’ennesima vergogna per Napoli e provincia, un set televisivo che si è trasformato in un vero e proprio ring, fatto di insulti e minacce, tra i ‘titani’ di Tik Tok. Parliamo del programma condotto da Bambolina su Tv Campane, che aveva come ospiti diversi personaggi, divenuti noti sul citato social.

E’ bastato poco per accendere la miccia e far scoppiare quello che potremmo definire un abominevole caos, del resto certi personaggi probabilmente conoscono solo questi modi di interagire. E’ così Marcello Brasiliano e Boxer se ne sono dette di tutti i colori, molte delle quali difficilmente decifrabili anche a chi conosce il dialetto. La sfida era partita su Tik Tok, dove si litiga per numeri di followers e like, problemi esistenziali verrebbe da dire, per poi culminare con il terribile show diventato virale nello studio di Tv Campane. Il programma, che era in diretta, è stato immediatamente interrotto dalla rete televisiva locale, ma lo show è proseguito su Tik Tok, con migliaia di utenti che inspiegabilmente l’hanno seguito.

Tv Campane chiede scusa per lo show di Bambolina

E mentre sui social è scattata l’indignazione generale da parte di chi resta incredulo davanti a questa deriva cui è stato dato spazio in televisione, l’emittente Tv Campane si è voluta scusare con il proprio pubblico, prendendo le distanze dal programma e da quanto accaduto: “Gli editori di Tv Campane prendono le distanze da quanto è accaduto ieri 28/10/21 nella trasmissione serale “social time” condotta da Enzo Bambolina. Essendo una trasmissione autogestita non eravamo a conoscenza degli ospiti, appena la trasmissione è degenerata abbiamo deciso di interrompere la diretta. Ci scusiamo con i nostri telespettatori”.

In tanti però credono che le scuse non bastino e si aspettano una reazione sicuramente più drastica come la chiusura immediata del programma che, volente o nolente, ha dato spazio a personaggi che probabilmente, e sono molti a sostenerlo, non dovrebbero ricevere alcuno spazio in televisione.