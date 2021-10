0 Facebook Duplice omicidio a Ercolano: “Verosimile che siano stati scambiati per due ladri” Cronaca 29 Ottobre 2021 11:38 Di Sveva Scalvenzi 1'

Duplice omicidio nella notte ad Ercolano. Due giovani, di 26 e 27 anni, sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco mentre si trovavano all’interno della loro auto da un uomo in via Marsiglia. Quest’ultimo avrebbe fatto fuoco con una pistola regolarmente detenuta.

I ragazzi erano arrivati davanti all’abitazione intorno all’una di notte, il proprietario di casa potrebbe averli scambiati per due ladri, facendo così fuoco dalla strada e uccidendoli. Inutile l’arrivo dei soccorsi sul posto, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Torre del Greco. Secondo quanto riferiscono fonti investigative a Vocedinapoli.it è verosimile che le due vittime siano state scambiate per ladri.

Si tratta di due giovani incensurati, probabilmente studenti, cosa che farebbe escludere l’omicidio di camorra. Identificato l’uomo che ha fatto fuoco, è un residente della zona. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.