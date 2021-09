0 Facebook Anna Tatangelo e Livio Cori, la rivelazione dell’ex di D’Alessio: “Lui è davvero un pessimo fotografo” Spettacolo 2 Settembre 2021 17:28 Di redazione 2'

Anna Tatangelo e Livio Cori insieme sui social, Dopo la paparazzata al mare e la stories su Instagram, l’ex di Gigi D’Alessio dedica un post al compagno. Poche parole, scatti in costume da bagno e tenera foto insieme abbracciati. Poi la dedica tutta da ridere: “Ti scatto una foto. Un pessimo fotografo”. La didascalia correlata da risate e curi azzurri, tutti per il suo nuovo amore.

Chi è Livio Cori: il fidanzato di Anna Tatangelo

Nato a Napoli il 12 marzo 1990, quindi tre anni più piccolo di lei, Livio Cori è un artista della scena underground che ha partecipato al Festival di Sanremo del 2019 insieme a Nino D’Angelo con il brano Un’altra luce. Anno in cui partecipò anche Anna Tatangelo.

Noto adesso perché ha preso posto fisso nel cuore di Anna Tatangelo, reduce dal successo Annazero, l’album che ha segnato il suo ritorno alla musica a due anni da La fortuna sia con me. Lady Tata è pronta a occupare la domenica pomeriggio di Canale 5 con una nuova versione del programma Scene da un matrimonio, portato al successo da Davide Mengacci negli anni Novanta.

Per la Tatangelo si tratta del primo coinvolgimento amoroso dopo la lunga storia con Gigi D’Alessio durata 15 anni e finita nel 2020. Attualmente il cantautore vive serenamente la sua storia con la giovane Denise D’Esposito, in attesa di un figlio che, per D’Alessio, sarà il numero cinque dopo Claudio, Ilaria e Luca nati dalla ex moglie Carmela Barbato, oltre ad Andrea.