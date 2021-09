0 Facebook Anna Tatangelo dice di essere single, la risposta di Livio Cori è immediata: “Ragazze” Spettacolo 9 Settembre 2021 09:03 Di redazione 2'

Anna Tatangelo dopo la separazione da Gigi D’Alessio ha definitivamente voltato pagina. Nonostante diversi rumors sostengano che non avrebbe preso bene la notizia che il suo ex aspetti il quinto figlio e abbia deciso di lasciare Roma per trasferirsi a Napoli, nelle sue storie Instagram appare sempre allegra e sorridente. Sarà l’amore? Può darsi.

Anna Tatangelo e Livio Cori assieme in un video

Da tempo si vociferava di una sua relazione con Livio Cori, inizialmente i due avrebbero preferito restare nell’ombra, ma da un po’ hanno deciso di uscire allo scoperto. E l’hanno fatto, chiaramente, attraverso i social. La storia è stata dunque confermata da scambi di commenti e anche qualche immagine scattata nello stesso posto. Adesso, però, sono comparsi assieme in video. Lady Tata stava facendo una sezione di domande con i suoi followers, quando l’è stato chiesto se si fosse fidanzata. L’ex di Gigi D’Alessio ha risposto: “Sono single”.

E’ bastato poco tempo perché nel video si inserisse anche Livio Cori, che era seduto a fianco a lei sul divano, che ridendo ha detto: “Ragazze vi do il mio numero”. Uno dei primi siparietti social della coppia. Non si capisce se la Tatangelo volesse davvero dire di essere single o si è semplicemente divertita a prendere in giro il suo fidanzato.