Colto da infarto mentre è alla guida, salvato dall'uomo che ha tamponato con l'auto

E’ una storia a lieto fine quella che arriva da Pompei. Un uomo, il custode degli Scavi, 61 anni, nella serata di mercoledì, è stato colto da un infarto mentre era alla guida della sua auto. Stava rientrando in casa, intorno alle 22.30, quando ha improvvisamente fermato la vettura.

Infarto alla guida, salvato da massaggio cardiaco

Quest’ultima ha tamponato più volte l’auto che aveva davanti. Il conducente si è reso conto che qualcosa non andava ed è sceso dalla macchina per vedere cosa stesse accadendo. Quando ha visto che l’uomo era privo di sensi, non ci ha pensato due volte a praticargli un messaggio cardiaco, salvandogli la vita.

Intanto altri passanti hanno allertato i soccorsi, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Castellammare di Stabia per poi essere trasferito in un noscomio napoletano meglio attrezzato per interventi chirurgici.