0 Facebook Un Posto al Sole cambia orario? La decisione sulla messa in onda della soap opera napoletana Spettacolo 27 Ottobre 2021 16:16 Di redazione 2'

La notizia di un cambio orario per Un Posto al Sole ha spaventato i telespettatori della soap opera di Rai 3 per settimane. A lanciarla era stato Dagospia, ma il fatto che il timore sia rimbalzato su più giornali e anche su alcuni profili social degli attori aveva fatto temere che potesse essere confermata.

Un Posto al Sole cambia orario?

Dopo giorni di dubbi, sembrerebbe che il pericolo sia stato scampato. Sul cambio orario di Un Posto al Sole un parlamentare dei 5S aveva fatto un’interrogazione in Parlamento, portando all’attenzione della politica una diversificazione del palinsesto di Rai 3 che, considerato il successo del format napoletano, sarebbe stata una follia. Adesso a spiegare che per ora non ci sarà nessun cambio orario per Un Posto al Sole è stato Riccardo Villari, presidente di Città della Scienza e presidente della Vigilanza Rai.

Quando va in onda Un Posto al Sole?

“Siamo tutti ben lieti che nessuno intenda toccare Un Posto al Sole. UPAS è patrimonio dei tanti telespettatori che la seguono da 25 anni, del nostro Centro di produzione Rai e delle centinaia di persone che ci lavorano. Bene ha fatto il parlamentare di 5S Iovino ad alzare l’attenzione sul punto. La cultura è tante cose, si manifesta in varie forme e quando si esprime coinvolgendo tantissimi cittadini va maneggiata con cura e rispetto. Oggi tutto sembra scongiurato e in tanti si affrettano a ritirare la mano ma diciamoci la verità. Ci hanno provato ma di fronte alla reazione pronta e trasversale hanno desistito. Bene così, ma non bisogna abbassare la guardia”, queste le parole di Villari.

Un Posto al Sole, dunque, continuerà ad andare in onda allo stesso orario. Ma come ha spiegato Villari è meglio non abbassare la guardia.