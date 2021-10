Un Posto al Sole stravolto, la “rivolta” degli attori son Patrizio Rispo: “Così cala tutto, è da kamikaze”

I fan e gli attori di Un Posto al Sole sono sul piede di guerra. Secondo l’indiscrezione lanciata da Dagospia, la serie tv più longeva della televisione italiana, sarà spostata nella fascia pomeridiana. La decisione non sarebbe ancora stata presa dai vertici Rai, ma pare proprio che avverrà.

E’ programmata una diretta social con gli attori protagonisti della serie che diranno la loro in merito alla questione. Intanto Patrizio Rispo, che nella soap interpreta Raffaele Giordano, ha dichiarato al Corriere del Mezzogiorno:

Intanto la soap compie 25 anni con gli auguri del presidente Vincenzo De Luca, che ha scritto un post:

“Complimenti e auguri agli attori e ai protagonisti di un Posto al Sole, che compie 25 anni. Una produzione televisiva che ha saputo trasmettere, in tutti questi anni, un’immagine realistica di Napoli e del nostro territorio. Non ha occultato i problemi di Napoli e le sue contraddizioni quotidiane, ma ha rappresentato un quadro completo di quella che è la nostra città, nel bene e nel male, con le sue due facce, attraverso un prodotto popolare e di successo, in grado di parlare alle famiglie e alle persone in carne ed ossa. Venticinque anni di Un Posto al Sole sono la dimostrazione della grande capacità organizzativa, della professionalità e del rigore nel lavoro che Napoli sa esprimere. La Regione Campania sosterrà e difenderà questa importante esperienza che crea lavoro e promuove l’immagine di Napoli in Italia e a livello internazionale”.