0 Facebook Un Posto al Sole cambia orario di messa in onda, la decisione sulla soap opera Spettacolo 19 Ottobre 2021 17:41 Di redazione 2'

Si vocifera che Un Posto al Sole cambierà orario della messa in onda. La bomba è stata lanciata da Dagospia proprio alla vigilia del 25° compleanno della longeva soap opera. Sembrerebbe che il direttore di Rai 3, Franco Di Mare voglia cambiare il palinsesto e far tornare le storie di Palazzo Palladini all’orario originario.

Quando andrà in onda Un Posto al Sole

Dalle 20.45 Un Posto al Sole potrebbe tornare alle 18.30, proprio nella fascia oraria dei primi anni di messa in onda. Al posto della soap opera potrebbe essere posizionato un format di informazione quotidiana condotto da Lucia Annunziata, che così si scontrerebbe con “Otto e mezzo” di Lili Gruber su La 7. A parlare di un cambio di messa in onda per Un Posto al Sole è stato anche Vanity Fair.

Perché Un Posto al Sole cambia orario?

Il motivo? La televisione sta cambiando e sono sempre di più i programmi dedicati all’informazione. Così per non costringere i telespettatori a scegliere tra qualche programma informativo o l’amata soap opera, Un Posto al Sole potrebbe cambiare orario. Format che al 25° anno di vita si conferma amatissimo dal pubblico, sono milioni i fan che la seguono anche all’Estero. Piacerà ai telespettatori questo cambiamento? Staremo a vedere. Per ora si tratta solo di un’indiscrezione che non trova ancora alcuna conferma ufficiale.