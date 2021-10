0 Facebook Rapina a Casavatore, puntalo il fucile in faccia al bambino: per lui hanno organizzato una grande festa Cronaca 15 Ottobre 2021 08:07 Di redazione 1'

E’ stata la notizia più diffusa e condivisa, quella della rapina a Casavatore di Napoli avvenuta lo scorso sabato. I malviventi, armati di fucili e mitraglietta, hanno puntato le armi contro un bambino all’interno di un noto locale. Il fine era quello di portar via i beni che i commensali avevano.

Rapina a Casavatore: l’iniziativa per Antonio

Proprio dal titolare del locale,‘Un posto al Sole’ arriva la risposta: l’uomo ha deciso di organizzare una festa sabato 16 ottobre alle 14 proprio per il piccolo Antonio, il bambino protagonista della triste vicende.

“Noi parteciperemo e invitiamo tutti a essere presenti in segno di solidarietà per i titolari del ristorante che hanno avuto il coraggio di denunciare e per dire No alla violenza criminale che avvelena le nostre città”. Lo hanno detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde e Gianni Simioli, conduttore radiofonico de la Radiazza. Insieme a loro anche Daniele Maffettone, presidente dell’associazione di volontariato Casper che si occupa di animazione in contesti fragili com egli ospedali.