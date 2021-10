0 Facebook Porta la moglie al cimitero per presentarla la mamma: “Guarda come è bella”, lo scatto è virale News 27 Ottobre 2021 16:05 Di redazione 1'

E’ diventato virale lo scatto di una coppia sposata al cimitero di Lettere. Cosa si nasconde dietro l’immagine? Un episodio molto emozionante. E’ lo scatto che racchiude momenti di vita come la gioia e il dolore della perdita.

Porta la moglie al cimitero per presentarla la mamma

L’episodio, avvenuto al cimitero di Lettere, come riporta Metropolis, ha come protagonisti Regina e Patrizio, rispettivamente 23 e 27 anni. I due si sono recati al cimitero dopo aver detto “sì lo voglio” per salutare la mamma di lui, morta di leucemia quando aveva 2 mesi.

A pubblicare lo scatto Antonio Gargiulo, fotografo di Gragnano che ha voluto omaggiare un gesto così emozionante.