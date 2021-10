0 Facebook La mamma di Ciro, ucciso a 15 anni, il video: “Un altro giorno senza di te, portami via con te” Cronaca 27 Ottobre 2021 15:21 Di redazione 2'

E’ morto in un incidente stradale a Casal di Principe, Ciro Modugno, lo scorso 11 ottobre. Il ragazzo, 15 anni, si è spento presso l’ospedale di Aversa dopo aver combattuto un intero giorno per la sua vita.

Il ricordo della mamma di Ciro Modugno

Il decesso è avvenuto dopo lo scontro tra il giovane, in sella la proprio scooter e un’automobile che aveva invaso la corsia opposta. I carabinieri hanno arrestato il conducente dell’auto con l’accusa di omicidio stradale. Il 29enne era sotto effetto di alcol e droga.

La mamma non si dà pace, vuole giustizia per il figlio. La donna a Nano Tv ha raccontato di vivere andando a recuperare tutte le ultime cose del figlio per sentire il suo odore. Ha organizzato una fiaccolata per il prossimo 10 novembre in meria del figlio presso il piazzale del cimitero di Casal di Principe. Tantissimi i video messaggi che la mamma pubblica sul profilo Tik Tok ideato proprio per il ragazzo. Uno degli ultimi, molto toccante. E’ un filmato in cui si vedono le foto del ragazzo negli ultimi mesi di vita. Sottofondo una frase della donna:

“Un altro giorno senza Te amore di mamma. Dicono fatti forza ma l’anima che non ho più è volata via con te. Portami via con te.. ti amo mamma”.