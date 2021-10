0 Facebook Si spegne il simbolo di Napoli della sartoria, è morto Ciro Paone Cronaca 27 Ottobre 2021 14:55 Di redazione 1'

E’ lutto a Napoli dove si è spento un simbolo della sartoria, Ciro Paone, storico fondatore di Kiton. Questa sartoria ha 5 siti produttivi in Italia. Il sarto ha creato abiti esclusivi per uomini che hanno un potere economico elevato in quanto sono molto costosi.

E’ morto Ciro Paone: la carriera

Già a 17 anni seguì lo zio commerciante di tessuti in Venezuela perché affascinato dal mondo della sartoria. Iniziò con una piccola produzione di cappotti a Secondigliano e proseguì fino al 1968, quando nacque la Kiton, che prende il nome dalla toga degli aristocratici greci. Ebbe un premio alla Carriera la Pitti di Firenze. Nel 1999 il presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, lo nominò Cavaliere del Lavoro.

Oggi lo piangono la figlia Maria Giovanna e il nipote Antonio De Matteis, gli eredi che portano avanti il suo impero.