0 Facebook Ciro Modugno muore a 15 anni in un incidente, sciacallaggio sui funerali: finta raccolta fondi Cronaca 12 Ottobre 2021 17:02 Di redazione 2'

Dopo la tragedia, arriva lo sciacallaggio. Ciro Modugno è morto a 15 anni dopo un brutto incidente e c’è chi ha pensato di lucrare su questa terribile tragedia. Sembrerebbe, infatti, che c’è chi ha avviato una fasulla raccolta fondi per l’organizzazione dei funerali della giovane vittima. A lanciare l’allarme è stata l’agenzia di pompe funebri che si sta occupando della vera cerimonia.

Raccolta fondi falsa per i funerali di Ciro Modugno

“Qualcuno sta speculando sulla tragica scomparsa del piccolo Ciro. I funerali sono già stati pagati. Non c’è nessuna raccolta fondi per la famiglia”, questo l’avviso sui social. Intanto, mentre sono attesi gli esiti dell’autopsia, è stato identificato il giovane alla guida dell’auto che domenica sera ha travolto Ciro. Il ragazzo è attualmente indagato.

Da una prima ricostruzione dell’incidente pare che il quindicenne fosse a bordo del suo motorino, quando un’auto in contromano a velocità sostenuta l’avrebbe travolto, fuggendo via. Le condizioni del ragazzo erano apparse fin da subito disperate e purtroppo è deceduto in ospedale il giorno dopo a causa dei traumi riportati. Adesso la famiglia, oltre al dolore della grande perdita, ha dovuto fare i conti anche con chi ha deciso di lucrare su questa tragedia.