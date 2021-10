0 Facebook Napoli umiliata dalla ‘Maradona Cup’ e nessuno fa niente Napoli umiliata dalla Maradona Cup. Barcellona e Boca Juniors a Riyad in Arabia Saudita. Non ci sono Napoli e il Napoli. Come è possibile? Calcio Napoli 26 Ottobre 2021 15:52 Di Andrea Aversa 2'

Così siamo stati costretti ad assistere anche a questo: un evento celebrativo dedicato a Diego Armando Maradona nel quale né Napoli, né il Napoli sono stati coinvolti. I protagonisti dell’iniziativa saranno altri.

Il Barcellona, squadra dalla quale Diego scappò proprio per indossare la maglia e il sogno azzurro e il Boca Juniors, altra squadra del cuore d’El Pibe de Oro. Palcoscenico del match il Mrsool Park di Riyad, capitale dell’Arabia Saudita.

Si sa, gli sceicchi hanno miliardi a disposizione per comprare ciò che vogliono. Da decenni i signori del mondo arabo stanno investendo i loro capitali provenienti dal petrolio nei mercati occidentali. Sono ormai tanti i settori ‘travolti’ dai petroldollari‘.

Ma come sia possibile che la città e la squadra nelle quali Maradona è diventato mito e leggenda, non siano state coinvolte nell’evento, è davvero un mistero. Anzi è un insulto: Napoli e i suoi tifosi sono stati umiliati dalla ‘Maradona Cup‘.

Sarebbe stato così difficile organizzare un triangolare? Anche in Arabia Saudita, nonostante quel paese sia molto distante dalla vita e carriera di Diego (tranne che per una breve parentesi da allenatore ma a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti).

E la SSC Napoli non sapeva nulla? Perché se il club azzurro era a conoscenza dell’iniziativa vuol dire che è stato complice di questo ‘sgarro’. Se invece a Castel Volturno la notizia è stata come un fulmine a ciel sereno, ci chiediamo perché De Laurentiis ancora non abbia fatto nulla per far valere le ragioni della storia partenopea.