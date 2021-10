0 Facebook Scossa di terremoto ai Campi Flegrei, bassa la magnitudo ma il tremore è stato avvertito dalla popolazione Scossa di terremoto ai Campi Flegrei. La rilevazione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il valore della magnitudo Cronaca 25 Ottobre 2021 09:28 Di redazione 1'

Il passaparola si è generato sui social nel momento in cui, all’interno dei gruppi locali (Agnano, Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura, Soccavo, Pozzuoli), molti utenti hanno scritto e pubblicato di aver avvertito una forte scossa di terremoto.

Il tremore è stato percepito durante la tarda serata di ieri. Ad esserne colpita l’area Flegrea di Napoli e provincia. Una scossa rilevata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e che rientrerebbe nella normale attività sismica della zona.

Scossa di terremoto ai Campi Flegrei

La scossa è stata caratterizzata da una bassa magnitudo (1.4). Il terremoto è avvenuto ad una profondità di circa due chilometri. E sarebbe questo il motivo per il quale è stata percepita e avvertita in modo forte. Per fortuna non ci sono stati danni a cose o persone.

Scossa di terremoto ai Campi Flegrei: la rilevazione dell’Ingv

Un terremoto di magnitudo Md 1.4 è avvenuto nella zona: Campi Flegrei, il

24-10-2021 20:01:28 (UTC) 11 ore, 15 minuti fa

24-10-2021 22:01:28 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.826, 14.143 ad una profondità di 2 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).